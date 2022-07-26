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Gecce Magazin Haberleri

Aslı Bekiroğlu ve Taykun Karaduman ilk kez görüntülendi!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz Şubat ayında müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu yeni bir aşka yelken açtı. Bekiroğlu, sevgilisi DJ Taykun Karaduman ile ilk kez objektiflere yakalandı.

Aslı Bekiroğlu ve Taykun Karaduman ilk kez görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2022 12:18

Aslı Bekiroğlu,  DJ Taykun Karaduman ile yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, sevgilisiyle çekilen karelerini peş peşe nazar boncuğu emojisiyle paylaştı.

Güzel oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine, sevenlerinden "Maşallah size" gibi yorumlar yapıldı.

GÖRÜNTÜLENMEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER!

Taze aşıklar, önceki gün ilk kez Bebek'te yer alan bir mekanda objektiflere takıldı. Basın mensuplarının kendilerini çekmelerini aldırış etmeyen çift, meraklı bir şekilde birbirlerine telefondan bir şeyler gösterdi.

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