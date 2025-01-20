Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile tanışma hikayesini anlattı

Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile tanışma hikayesini anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2025 16:02

Son dönemin sevilen oyuncularından Aslı Bekiroğlu, Bebek’te köpeğiyle yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile tanışma hikayesini de paylaştı.

"Furkan’la oynadığımız film sırasında tanıştık. Çekimlerde güzel bir arkadaşlık kurduk ve kısa bir süre sonra bu ilişkiye dönüştü," diyen Bekiroğlu, her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi.

Yoğun bir gün geçirdiğini belirten başarılı oyuncu, "Burası biraz kalabalık, acelem var ama sonra uzun uzun konuşuruz," diyerek hızlı adımlarla yürüyüşüne devam etti.

 

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