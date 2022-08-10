Aslı Bekiroğlu: Projeler hakkında konuşmak istemiyorum

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu (26), önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek Parkı'nda görüntülendi. Köpegini gezintiye çıkardığını ifade eden oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"BEYAZ PERDEDE OLACAĞIM"

Bekiroğlu, "Televizyona proje olur mu net değil ama 2-3 sinema filmi projesi var. Beyaz perdede olacağım bu sene." diye konuştu.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Aslı Bekiroğlu, film hakkında kendisine yöneltilen sorulara ise, "Projeler hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi. (Kaynak: haberturk.com)