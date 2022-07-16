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Aslı Bekiroğlu: Kendisi çok yakın arkadaşım

Aslı Bekiroğlu önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Bodrum’da görüntülendi. Bekiroğlu’na güneş kremini de arkadaşı sürdü.

Aslı Bekiroğlu: Kendisi çok yakın arkadaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-07-2022 12:16

Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili sorulara verdiği yanıtlar sonrasında tepki toplayan ve ünlü şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrılan Aslı Bekiroğlu, Bodrum'da objektiflere yakalandı. 

 Oyuncu, önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Yalıkavak'ta görüntülendi.

Bekiroğlu'na güneş kremini de arkadaşı sürdü. Oyuncu, erkek arkadaşıyla uzun süre güneşlendi.

Güneşlenirken sürekli telefonla konuşan Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkıp iskelede tur attı.

Kaynak: haberturk.com

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