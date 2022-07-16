Aslı Bekiroğlu: Kendisi çok yakın arkadaşım

Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili sorulara verdiği yanıtlar sonrasında tepki toplayan ve ünlü şarkıcının hayatının anlatıldığı filmin kadrosundan ayrılan Aslı Bekiroğlu, Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Oyuncu, önceki gün çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği bir erkekle Yalıkavak'ta görüntülendi.

Bekiroğlu'na güneş kremini de arkadaşı sürdü. Oyuncu, erkek arkadaşıyla uzun süre güneşlendi.

Güneşlenirken sürekli telefonla konuşan Bekiroğlu, daha sonra ayağa kalkıp iskelede tur attı.

Kaynak: haberturk.com