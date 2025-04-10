Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel Ayrıldı! "Müthiş Bitti" Açıklaması Geldi

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel aşkı kısa sürdü!

Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, birlikte katıldıkları gala gecesinde aşklarını ilan ederek ilişkilerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak magazin dünyasını şaşırtan gelişme, çiftin ayrılmasıyla geldi.

İlişkilerini galada duyurmuşlardı

Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına birlikte katılan Aslı Bekiroğlu ile Furkan Rıza Demirel, kırmızı halıda verdikleri pozlarla aşklarını resmileştirmişti. Takipçileriyle sık sık mutluluk karelerini paylaşan ünlü çiftin ilişkisi kısa sürede gündem olmuştu.

İlk açıklama Furkan Rıza Demirel'den

Bekiroğlu’nun, İnci Taneleri dizisinde rol alan Furkan Rıza Demirel ile ilişkisi uzun soluklu olmadı. Ayrılık haberlerinin ardından gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrildi. Sessizliği ilk bozan isim Furkan Rıza Demirel oldu.

Magazin Burada’nın haberine göre; oyuncu, ayrılık süreciyle ilgili şu sözleri söyledi:

“Bazı ilişkiler başlar, bazıları da biter. Tatlı, hoş bitti, müthiş bitti.”

Aslı Bekiroğlu yine özel hayatıyla gündemde

Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, Yol Arkadaşım gibi projelerle adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının yakın takibinde yer alıyor. Furkan Rıza Demirel ile yollarını ayırmasıyla birlikte yeniden gündemde olan Bekiroğlu'nun, yeni açıklamalar yapıp yapmayacağı ise merak konusu.