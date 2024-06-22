Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaz sezonunu Çeşme'de arkadaşlarıyla birlikte açtı. Plajın keyfini çıkaran Bekiroğlu, gün boyunca deniz kenarında vakit geçirip eğlendi.

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2024 14:02

Güne plajda arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek başlayan Aslı Bekiroğlu, öğle yemeği için plaj içerisinde bulunan restoranda lezzetli bir öğün yedi. Ardından şezlonguna geçen ünlü oyuncu, güneşlenerek dinlenmeye başladı.

İlerleyen saatlerde plajda bulunan bir dükkandan yeni bir mayo alan Bekiroğlu, arkadaşlarıyla birlikte denize girerek serinledi ve eğlendi. Denizde oldukça neşeli olan Bekiroğlu, arkadaşlarıyla şakalaşarak keyifli anlar yaşadı.

Aslı Bekiroğlu ve arkadaşları, denizdeki eğlencenin ardından plaj içerisinde düzenlenen partiye katılarak gecenin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncunun eğlenceli tatil anları, sosyal medyada da takipçileriyle paylaşılarak beğeni topladı.

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