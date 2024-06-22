Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Güne plajda arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek başlayan Aslı Bekiroğlu, öğle yemeği için plaj içerisinde bulunan restoranda lezzetli bir öğün yedi. Ardından şezlonguna geçen ünlü oyuncu, güneşlenerek dinlenmeye başladı.

İlerleyen saatlerde plajda bulunan bir dükkandan yeni bir mayo alan Bekiroğlu, arkadaşlarıyla birlikte denize girerek serinledi ve eğlendi. Denizde oldukça neşeli olan Bekiroğlu, arkadaşlarıyla şakalaşarak keyifli anlar yaşadı.

Aslı Bekiroğlu ve arkadaşları, denizdeki eğlencenin ardından plaj içerisinde düzenlenen partiye katılarak gecenin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncunun eğlenceli tatil anları, sosyal medyada da takipçileriyle paylaşılarak beğeni topladı.