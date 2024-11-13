Aşk Evlilik Boşanma'nın yayın tarihi belli oldu

NOW platformu, iddialı yapımlarla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Üç kadının hikâyesini anlatan Aşk Evlilik Boşanma dizisinin yayın tarihi nihayet netleşti. Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun’un başrollerini paylaştığı, Karga Seven Pictures imzalı dizinin 19 Kasım Salı günü yayında olacağı konuşuluyor. Dram ve ilişkiler üzerine kurgulanan bu yapım, merakla beklenen yeni diziler arasında yerini alıyor.

Öte yandan, Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in başrollerini üstlendiği Gizli Bahçe dizisi ise reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması nedeniyle 6. bölümde final yapacak. Dizinin final bölümünün 24 Kasım Pazar günü yayınlanacağı öğrenildi.

Platformun bir diğer iddialı yapımı ise Şakir Paşa Ailesi dizisi. Zengin oyuncu kadrosu ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken dizi, başlangıçta cuma günü yayınlanacakken son olarak aralık ortasında pazar akşamları izleyici karşısına çıkacağı bilgisi gündeme geldi.

NOW platformu, bu birbirinden farklı hikayelerle izleyicilerine unutulmaz bir sezon yaşatmaya hazırlanıyor.