“Aşk Evlilik Boşanma” dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı

Karga Seven Pictures’ın Now kanalı için hazırladığı “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kore yapımı Love (ft. Marriage and Divorce) dizisinden uyarlanan bu iddialı proje, Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğinde ve Rahşan Çiğdem İnan’ın senaristliğinde izleyiciyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman ve Levent Can’ın yer aldığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Ayçin İnci de katıldı. İnci, dizide Neşe karakterine hayat verecek ve Müjde Uzman’ın canlandırdığı Gaye’nin komşusu ve yakın arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

“Aşk Evlilik Boşanma” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla bekleniyor.