"Aşk Evlilik Boşanma" dizisinde Melisa Şenolsun’un partneri kim olacak?

Karga Seven Pictures’ın imza attığı, NOW platformunda izleyiciyle buluşacak olan yeni dizi “Aşk Evlilik Boşanma” setinde hareketli günler yaşanıyor. Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Üç güçlü kadının hayatını ekrana taşıyan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi, Güney Kore yapımı “Love (ft. Marriage and Divorce)” dizisinden uyarlandı. Dizinin başrollerinde Bennu Yıldırımlar (Güner), Melisa Şenolsun (Naz) ve Müjde Uzman (Gaye) yer alıyor. Güner’in eşi Altan’ı Levent Can, Gaye’nin eşi Çınar’ı ise Serhat Teoman canlandıracak.

Dizinin kadrosuna katılan bir diğer isim ise Naz’ın eşi Timuçin karakterine hayat verecek Furkan Okumuş oldu. Daha önce “Aşk ve Umut” adlı dizide başrol oynayan Okumuş, yeni rolüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı bu yapım, aşk, evlilik ve boşanma süreçlerinde yaşanan karmaşık duygularla dolu, sürükleyici bir hikaye sunacak.