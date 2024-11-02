Asil Gök’ün doğum günü kutlamasında zor anlar: "Çok kötüyüm"

Ünlü müzisyen Asil Gök, doğum gününü Suadiye’de bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Asil Gök’ün doğum günü kutlamasında zor anlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2024 18:27

Ünlü müzisyen Asil Gök, doğum gününü Suadiye’de bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Ancak, alkolü biraz fazla kaçıran Gök, gece sonunda yürümekte zorlanarak merdivenlere oturmak zorunda kaldı. Arkadaşlarıyla merdivenlerde birkaç fotoğraf çektiren Asil Gök, kısa bir süre sonra tekrar mekâna döndü.

Mekândan ayrılırken, doğum günü kutlamasıyla ilgili sorulara yalnızca "Çok kötüyüm" demekle yetinen ünlü müzisyen, aracına biner binmez uyuyakaldı. Asil Gök’ün bu anları sosyal medyada gündem oldu ve takipçileri arasında ilgi çekti.

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