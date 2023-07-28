Asgari ücretlilere düzenli ödeme müjdesi! 1.000 gün boyunca 5 bin 365 TL ödeme, PTT hesaplarınızı kontrol edin

1.000 gün boyunca 5 bin 365 TL ödeme, PTT hesaplarınızı kontrol edin! Asgari ücretlilere düzenli ödeme müjdesi- İşsizlik ödemesi, işsiz kalan asgari ücretle çalışan kişilere düzenli olarak yapılacak bir destektir. 2023 yılı itibariyle, son 3 yıl içerisinde en az 600 gün, 900 gün veya 1.080 gün sigortalı olarak çalışmış olan vatandaşlar işsizlik maaşı alma hakkı kazanacaklardır. Ödeme süresi, sigortalı çalışma gün sayısına bağlı olarak belirlenecektir. İşsizlik ödeneği almayı hak eden vatandaşlar, her ayın beşinde aylık ödemelerini alabileceklerdir. Ödemeler, başvuru sahiplerinin banka hesap numarası belirterek bildirmeleri durumunda ilgili hesaplara yatırılacaktır. Hesap numarası bildirmeyen veya yanlış bildiren kişilerin ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu kişiler, ödemelerini PTT şubelerinden alabileceklerdir.

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, bu işsizlik maaşı düzenlemesi sayesinde sosyal güvencelerinin devlet tarafından korunacağından emin olabilirler. İşsiz kalmaları durumunda belirlenen ödeme tutarlarıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanacaklardır.

2023 Temmuz ayı ara zammı ile birlikte asgari ücrette işsizlik maaşı miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

En düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira olarak güncellenmiştir.

En yüksek işsizlik maaşı ise 10 bin 731 lira olarak belirlenmiştir.

İşsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. İşsiz kalan çalışanların, kendi istek ve kusuru dışında işlerini kaybetmeleri durumunda, İŞKUR tarafından geçimlerini sürdürebilmeleri için ödenen maaşa denir.

İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR tarafından belirlenen şartlar şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı alma süresi ise işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik gösterir: