Asgari ücretli çalışanlara gece saatlerinde ek ödeme duyuruldu! Maaşa ek günlük bu kadar ödeme yapılacak!

Maaşa ek günlük bu kadar ödeme yapılacak! Asgari ücretli çalışanlara gece saatlerinde ek ödeme duyuruldu- Türkiye'de asgari ücret zam haberleriyle birlikte yeni ek destek ödemelerinin de müjdeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı ve Bakan Işıkhan, 3. toplantının ardından kameralar karşısına geçerek asgari ücretin net olarak 11.402 TL olarak ödeneceğini açıkladı.

Milliyet Gazetesi'nin Mithat Yurdakul tarafından aktarılan haberlere göre, Temmuz ve Aralık dönemlerinde yemek bedeli asgari ücretten istisna tutulacak ve sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak belirlenecek. Yapılan açıklamada, "İşverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz" hükmü gereği, yemek bedeli asgari ücrete ek olarak verilecek.

1 Temmuz'dan İtibaren Geçerli Olacak

SGK çocuk ödemesi aylık 268,29 TL, aile yardımı ise 1.341 TL olarak sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre ödenecek. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcılar, temizlikçiler gibi çalışanların ödeyeceği sigorta primi aylık 5.030 TL olarak belirlenirken, ayda 10 günden az çalışanlar için 8,95 TL üzerinden hesaplama yapılacak.

Ödemeler, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girecektir.

Türkiye'de birçok çalışan asgari ücretle geçimini sağlamaktadır. Asgari ücretli çalışanlar için günlük ödemenin nasıl hesaplandığı, maaşlarını planlama ve bütçeleme konusunda önemli bir faktördür. Peki, asgari ücretliye günlük ödeme nasıl hesaplanır? İşte aşağıda adım adım açıklamalar:

Aylık Brüt Asgari Ücretin Belirlenmesi:

Her yılın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık brüt asgari ücret miktarı belirlenir. Bu miktar, işverenlerin asgari ücretli çalışanlarına ödemek zorunda oldukları en düşük ücreti ifade eder. Örneğin, 2023 yılı itibarıyla aylık brüt asgari ücret 3.500 TL olarak belirlenmiştir.

Haftalık Çalışma Saati ve İş Günü Sayısının Belirlenmesi:

Asgari ücretli çalışanların genellikle haftada 45 saat çalışma süresi vardır. Bunun yanı sıra haftanın kaç günü çalışıldığı da önemlidir. Örneğin, 5 gün çalışan bir asgari ücretli için haftada 5 iş günü olduğunu kabul edelim.

Aylık Brüt Asgari Ücretin Haftalık ve Günlük Ödemeye Dönüştürülmesi:

Aylık brüt asgari ücret, haftalık ve günlük ödemeye dönüştürülürken aşağıdaki formüller kullanılır:

Haftalık ödeme = Aylık brüt asgari ücret / 4 (ayda 4 hafta olduğu varsayılır)

Günlük ödeme = Haftalık ödeme / Haftalık çalışma günü sayısı

Bu formüllere göre, 2023 yılında aylık brüt asgari ücretin 3.500 TL olduğunu varsayarsak, haftalık ödeme şu şekilde hesaplanır:

Haftalık ödeme = 3.500 TL / 4 = 875 TL

Daha sonra günlük ödeme hesaplanırken, haftalık çalışma günü sayısı dikkate alınır. Örneğin, 5 gün çalışan bir asgari ücretli için günlük

ödeme şu şekilde hesaplanır:

Günlük ödeme = 875 TL / 5 = 175 TL