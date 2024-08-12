ASGARİ ÜCRETE ZAM, Yarından Sonra Asgari Ücret 21.002 TL Olacak! Müjdeli Haber GECE Geldi!

Son günlerde asgari ücretle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Enflasyon ve asgari ücretin etkileri üzerine kamuoyunda geniş bir tartışma yaşanırken, hükümetten sürpriz bir adım gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücretle ilgili bakanlardan rapor talep ettiği bilgisi sızdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon etkileri konusunda rapor hazırlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan prim desteklerinin etkilerini araştırıyor. Kulislere göre, Ekim ayında yapılacak ara zamın ardından Ocak ayında bir artış daha bekleniyor. Ara zam olarak 4.000 TL’lik bir artış öngörülüyor; bu durumda net asgari ücretin 21.002 TL’ye yükselebileceği belirtiliyor. İşverenler için kademeli zam uygulaması, yıl sonu tek seferlik büyük artışa göre daha kabul edilebilir olabilir.

Bu gelişmeler, enflasyon karşısında asgari ücretlilerin alım gücünü koruma amacı taşıyor. Hükümetin planladığı iki aşamalı zam stratejisi, işverenler için mali yükü daha yönetilebilir kılmayı hedefliyor. Ekim ayında yapılacak ara zam, iş dünyasında bir rahatlama sağlarken, Ocak ayında gerçekleştirilecek ek artışla birlikte asgari ücretin reel değerinin korunması amaçlanıyor. Ancak, bu zammın telafi zammı niteliğinde olacağı ve hesaplamaların detaylı olmayabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, hem işverenler hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor ve sosyal ve ekonomik etkileri merakla bekleniyor.