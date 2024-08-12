Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor?

Asgari Ücrete Zam Haberi! En Düşük Maaş Değişti! Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 13:43

Hükümet, enflasyon ve asgari ücretin etkilerini değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlardan rapor talep ettiği bilgisi sızdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon etkilerini araştırırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan prim desteklerinin etkilerini inceliyor.

Ekim ayında yapılacak ara zammın ardından Ocak ayında ek bir artış bekleniyor. Ara zam olarak 4.000 TL’lik bir artış öngörülüyor ve bu durumda net asgari ücretin 21.002 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor. Bu iki aşamalı zam stratejisi, işverenler için kademeli bir artış sağlayarak yıl sonu tek seferlik büyük artışın mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Hükümetin planladığı bu strateji, asgari ücretlilerin alım gücünü enflasyon karşısında koruma amacı taşıyor. Ancak, ara zamın telafi zammı niteliğinde olabileceği ve hesaplamaların detaylı olmayabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, hem işverenler hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor ve sosyal ile ekonomik etkileri merakla bekleniyor.

Kulislere göre, Ekim ayında yapılacak ara zam ile birlikte asgari ücrete 4.000 TL’lik bir artış öngörülüyor. Bu artışla net asgari ücretin 21.002 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Ocak ayında bir ek artışın yapılması bekleniyor. İşverenler için kademeli zam uygulamasının yıl sonu tek seferlik büyük artışa göre daha kabul edilebilir olabileceği ifade ediliyor.

Bu iki aşamalı zam stratejisi, asgari ücretlilerin enflasyon karşısında alım güçlerini korumayı ve işverenler için mali yükü daha yönetilebilir kılmayı hedefliyor. Ancak, zammın telafi zammı niteliğinde olabileceği ve hesaplamaların detaylı olmayabileceği belirtiliyor. Bu gelişmeler, hem işverenler hem de çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor ve sosyal ve ekonomik etkileri merakla bekleniyor.

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