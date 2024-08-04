Asgari Ücrete Dev Zam: 24 Bin TL Olacak!

Asgari Ücrete Dev Zam: 24 Bin TL Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2024 23:37

Asgari Ücrete Dev Zam: 24 Bin TL Olacak!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren müjdeli haber geldi! Asgari ücrete yapılacak büyük zamla ilgili detaylar netleşti. Ocak 2024’te 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, enflasyon nedeniyle değer kaybetmişti. Ancak, Eylül ayında yapılacak ara zam ile bu rakamın 20.000 TL’ye çıkması bekleniyor. SGK uzmanları, Ağustos sonunda yapılacak komisyon toplantısında bu artışın kesinleşmesini öngörüyor.

Daha büyük bir değişim ise 2025’te gerçekleşecek. Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 24.000 TL olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2024’te bu yeni rakamı belirlemek için toplanacak. Çalışanlar, bu artışın bütçelerini rahatlatmasını umarken, bazıları asgari ücretin 30.000 TL olması yönündeki taleplerini de dile getiriyor. Ekonomik koşullar, bu taleplerin gerçekleşmesini zorlaştırsa da, yeni düzenlemeler umut verici gelişmeleri işaret ediyor.

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