Asgari Ücrete 3.500 TL Ara Zam Müjdesi: Eylülde 20.000 TL Üzerinde Maaş Bekleniyor!

Enflasyonun etkisiyle eriyen asgari ücret, milyonlarca çalışanı zor durumda bırakırken SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan umut dolu bir haber geldi. Temmuz 2024'te ara zam yapılmamasının yarattığı hayal kırıklığının ardından, Karakaş, Eylül ayında asgari ücrete net 3.500 TL zam yapılabileceğini açıkladı. Bu sürpriz zam ile asgari ücretin 20.000 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın zam yapılmayacağına dair açıklamaları sonrasında gelen bu iddia, asgari ücretlilerin yıl sonuna kadar nasıl geçineceklerine dair endişelerini hafifletebilir. Karakaş, hükümetin resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen, zam konusunda daha fazla erteleme yapılamayacağını belirtti.