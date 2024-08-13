ASGARİ ÜCRET ZAMMI Bakan Tarafından Açıklandı! Vatandaşlara Müjde Geldi! Ara Zam Olacak mı?

Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücrete yapılan son zammın ardından, gözler ara zam ihtimaline çevrildi. Yönetmelik gereğince, asgari ücret en geç iki yılda bir değiştirilmelidir. Ancak son zammın ardından Ağustos ayı itibarıyla sekiz ay geçti ve Aralık ayına kadar ek bir zam yapılmayacağı belirtilmişti. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamalarla bu sorunun yanıtını arıyoruz.

Bakan Şimşek’ten Ara Zamla İlgili Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, Türkiye’deki asgari ücretin diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek olduğunu belirtti. Şimşek, “Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” dedi. Vergi konusuna da değinen Şimşek, düşük gelirli bireylerden daha az vergi alınacağını, yüksek gelirli bireyler için ise vergi kaçakçılığı cezalarının artırılacağını ifade etti. Bu açıklamalar, ara zam konusunun şu an için gündemde olmadığını gösteriyor.

Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücrete İkinci Zam Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna yaptığı açıklamalarda, asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasıyla ilgili herhangi bir plan olmadığını belirtti. Işıkhan, asgari ücreti belirlemenin hükümetin değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yetkisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Temmuz ayında artış yapılmadığı için Ocak ayında yapılacak artışların bu durumu dengelemeye yönelik olacağını ifade etti. Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete ara zam gündemde yok” diyerek, mevcut durumun devam edeceğini söyledi.

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılabilir?

Hürriyet'ten Burak Taşçı’nın derlediği bilgilere göre, ara zammın olmadığı bir durumda, enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerilemesi bekleniyor. Bu tahminle birlikte, yılbaşında asgari ücrete yapılacak maksimum zam oranının yüzde 35-40 arasında olması öngörülüyor. Şu anda 17 bin 2 TL maaş alan asgari ücretlilerin maaşları, yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 TL’ye, yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 TL’ye ve yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL’ye yükselebilir. Bu maaşlarla çalışan asgari ücretlilerin 2026 yılı Ocak ayında da enflasyon tahminlerine göre yaklaşık yüzde 15-20 oranında bir zam alması bekleniyor. Bu durumda, 2027 Ocak ayına kadar maaşların ortalama olarak 26 bin 400 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.