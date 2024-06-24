Asgari Ücret ve Emekli Zammı Görüşmesi Yapıldı!

Türkiye'nin ekonomik dengeleri üzerine yapılan son görüşmeler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin açıklamalarıyla gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından gerçekleşen görüşmeler, ekonomideki kötü gidişatı düzeltmek adına önemli adımlar atılmasını hedefliyor.

CHP'nin Ekonomik Talepleri

CHP, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerde, özellikle asgari ücret ve emekli maaşları konularında taleplerini dile getirdi. Karatepe, görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasında, enflasyonun etkileri altında ezilen asgari ücretlilere yaz aylarında zam yapılması gerektiğini vurgularken, emekli maaşlarında da artışın zorunlu olduğunu belirtti.

CHP'nin Standpoint'ı

Asgari ücrete yapılan zam talebi, Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamında ekonomik adaletin sağlanması amacıyla öne çıkıyor. Karatepe, bu bağlamda asgari ücretin ikinci yarıda artırılmamasını reddettiğini ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Benzer şekilde, emekli aylıklarında da iyileştirme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Vergi Adaleti ve Diğer Öneriler

Görüşmelerde vergi adaletinin sağlanması da ele alındı. Karatepe, vergi düzenlemelerinde adaletin olmadığını belirterek, bu konuda önerilerde bulunduklarını açıkladı. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine duyulan güvenin artırılması için bağımsız bir danışma veya hakem kurulu oluşturulması gerektiğini önerdi.

Yurt Dışı Çıkış Harcı ve Tarım Desteği

CHP'nin gündeminde ayrıca yurt dışı çıkış harcının kaldırılması ve tarım sektörüne yönelik desteklerin artırılması yer aldı. Karatepe, tarımsal ithalatın maliyetlerini ve çiftçilere yönelik sağlanmayan desteğin boyutlarını Bakan Şimşek'e iletti ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.