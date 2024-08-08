Asgari Ücret Düşüyor! Son Dakika Açıklama Yapıldı!

2024 yılının başında net 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret, enflasyonun etkisiyle hızla değer kaybetti. Artan enflasyon, asgari ücretin alım gücünü ciddi şekilde azalttı ve gerçek değerini 13.204 TL'ye kadar düşürdü. Bu kayıpla birlikte, asgari ücretliler arasında endişe artıyor.

Aralık 2024'te yapılması beklenen asgari ücret zammı için işçi sendikaları taleplerini iletti, ancak henüz somut bir adım atılmadı. Ekonomi yönetimi, Merkez Bankası'nın yüzde 14 enflasyon beklentisi doğrultusunda sınırlı bir zam planlıyor. Ancak bu artışın, 2024’te yaşanan enflasyon kayıplarını telafi etmesi zor görünüyor. Asgari ücretliler, alım güçlerinin korunması için daha yüksek bir zam bekliyor.

Asgari ücretlilerin beklediği zam kararı, Aralık 2024'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınacak. Ancak Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda yapılacak sınırlı artış, çalışanların yaşadığı alım gücü kaybını tamamen telafi etmeye yetmeyebilir.

İşçi sendikaları, bu süreçte asgari ücretin enflasyon karşısında erimemesi için daha güçlü bir artış talep ediyor. Sendikalar, enflasyonun yükseldiği bir dönemde asgari ücretin mevcut seviyesinin çalışanları yoksulluk sınırına yaklaştırdığına dikkat çekiyor.

Ekonomi yönetimi ise, enflasyonla mücadelede ücret artışlarının kontrollü olmasını savunuyor. Yüksek zamların enflasyonu daha da körükleyebileceği endişesiyle, asgari ücret zammının sınırlı tutulması planlanıyor.

Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışan, Aralık ayında yapılacak zam kararını beklerken, alım güçlerinin korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için hükümetten daha fazla destek bekliyor.