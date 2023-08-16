Asgari ücret alan milyonlara flaş olarak açıklandı! SGK tarafından destek ödemesi yapacak!

SGK tarafından destek ödemesi yapacak! Asgari ücret alan milyonlara flaş olarak açıklandı- Artan enflasyon ve ekonomik dengesizlikler, vatandaşları yaşamlarını sürdürmek için büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Ekonomik süreç, çalışanlar kadar işverenleri de olumsuz yönde etkiliyor. Hatta birçok işveren, artan maliyetler nedeniyle personel çıkarmayı tercih ediyor. Bu sorunun üstesinden gelmek adına, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği duyuruldu.

SGK resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, her bir sigortalı işverene aylık düzenli olarak 500 TL destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

SGK Tarafından Yapılan Açıklama:

"1.7 milyondan fazla işletme asgari ücret desteğinden faydalanıyor. 2023 Ocak-Mayıs döneminde 1.781.089 iş yerine 13.1 milyar TL, 2016 yılından bu yana toplamda 64.4 milyar TL asgari ücret desteği sağlandı. Temmuz-Aralık döneminde her bir sigortalı için işverene aylık 500 TL asgari ücret desteği sunuyoruz. 4A (SSK) ve EK 9 (ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı 'uzun vadeli') kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerine asgari ücret desteği sağlıyoruz. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarını, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarınızdan mahsup ediyoruz. Başvuru şartı aramıyoruz. 1 Ocak 2023 tarihinden önce tescil edilmiş olan iş yerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için; 2023 Temmuz-Aralık aylarında/dönemlerinde; Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi gerekmektedir."

2023 Yılı İçin Yeni Başvurular:

2023 yılı içinde ilk defa tescil edilen iş yerlerinin de asgari ücret desteğinden yararlanabileceğine değinilen açıklamada, detaylar şu şekilde verildi:

"2023 Temmuz-Aralık aylarında/dönemlerinde; Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi, cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması gerekmektedir."

Bu uygulama ile ilgili daha fazla bilgi almak için en yakın SGK şubesini ziyaret edebilirsiniz.