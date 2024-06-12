Artık Taksiye Parası Olan Binecek! İzmir'de DEV ZAM Geliyor! 24 Haziran'da Başlayacak

İzmir'de taksi yolculuklarına dair yeni bir dönem başlıyor! Şehrin sokaklarında dolaşırken taksi çağırmak artık eskisi gibi olmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taksicilerin uzun süredir beklediği zam talebini değerlendirdi ve sonuç: indi-bindi ücretinde göz kamaştırıcı bir artışla birlikte taksi tarifelerinde bir devrim! İzmir'in taksicileri ve taksi müşterileri arasındaki bekleyiş sona erdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksicilerin taleplerine onay vererek indi-bindi ücretini ciddi bir artışla 80 TL'ye çıkardı. Bu kararla birlikte, İzmir'de taksiyle seyahat edenler artık daha fazla konfor ve hizmet bekleyebilirler.

Taksi Tarifelerinde Yenilikler

İndi-bindi ücretindeki bu önemli artışla birlikte, taksi tarifelerinde diğer önemli değişiklikler de yaşandı. Taksimetre açılış bedeli 12 TL'den 20 TL'ye yükselirken, kilometre başı bedel de 22 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikler, taksicilerin daha adil bir ücretlendirme sistemi taleplerine cevap niteliğinde.

24 Haziran'dan İtibaren Geçerli

Bu devrim niteliğindeki değişiklikler 24 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek. Artık İzmir'de taksiye binmek, daha yüksek standartlarda ve uygun fiyatlarla gerçekleşecek. Yolcular, daha kaliteli hizmet ve rahat bir seyahat deneyimi için bu tarihi bekliyor olacaklar.