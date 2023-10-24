Advert

Artık son günler! Dacia'da şimdi al Mayıs 2024'te öde kampanyası mest ettti! 60.000 TL takas desteği, 250.000 TL kredi var

Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemli isimlerinden biri olan Dacia, Ekim ayında müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Artık son günler! Dacia'da şimdi al Mayıs 2024'te öde kampanyası mest ettti! 60.000 TL takas desteği, 250.000 TL kredi var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 08:04

Tüm Dacia modellerinde 3 yıl üretici garantisi standart olarak sunulurken, bazı modellerde ek garanti imkânları da dikkat çekiyor. İşte Dacia'nın Ekim ayına özel sunmuş olduğu fırsatlar:

Uzatılmış Garanti İmkanı:

  • Dacia, tüm modellerinde 3 yıl üretici garantisi sunar. Bununla birlikte, Spring modelinde 3 yıl yerine +2 yıl ek garanti imkânı sunuluyor. Diğer popüler modeller olan Duster, Sandero, Sandero Stepway ve Jogger ise +1 yıl uzatılmış garanti ile müşterileri karşılıyor.

  • Bu uzatılmış garanti seçenekleri, Dacia araç sahiplerine daha uzun bir süre boyunca sıkıntısız sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Online Satışla İlk Bakım Hediyesi:

  • Ekim ayında online satış yapan müşterilere özel bir avantaj sunuluyor. Online satın alan müşterilere ilk bakım hediyesi sunularak araçlarını uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmaları destekleniyor.

Dacia Finans'tan Dosya Masrafı Yok:

  • Dacia Finans'ı tercih eden müşteriler için bir başka avantaj, dosya masrafı alınmamasıdır. Bu sayede Dacia araçlarını finanse etmek isteyen müşteriler ek maliyetlerden kaçınabilirler.

Dacia Finans'tan Özel Kredi Fırsatları:

  • Dacia Finans, tüketici kredisi kullanacak müşterilere cazip kredi imkânları sunuyor. Özellikle Spring modeli için geçerli olan kampanya, 200.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkânı sunarken, 12 ay vade ve %3,38 faiz oranı ile dikkat çekiyor.

  • Ekim ayında Dacia alanlar için "Şimdi Al, Mayıs 2024’te Ödemeye Başla" fırsatı da bulunuyor. Bu kampanya, Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olup, bireysel müşterilere özel olarak %3,79'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor.

  • Duster modelinin EDC versiyonu için de özel bir fırsat mevcut. 60.000 TL takas desteği veya 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1.89 faiz oranı ile araç sahiplerine avantajlar sunuyor.

  • Ekim ayının özel müşterileri ise eczacılar. Dacia, eczacılara özel olarak bu ay dosya masrafsız kredi imkânı sunarken, araç fiyatında da 10.000 TL indirim uyguluyor.

Dacia, Ekim ayında sunduğu bu fırsatlarla müşterilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Her türlü ihtiyaca ve bütçeye uygun kredi seçenekleri, uzatılmış garanti imkânları ve özel indirimlerle Dacia, otomobil sahibi olmayı düşünenleri cezbetmeye devam ediyor. Dacia araçlarına sahip olmak isteyenler için bu fırsatları kaçırmamak büyük bir avantaj sunuyor.

Benzer Haberler
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu
EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle.. EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle..
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link
2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! 2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link
Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."