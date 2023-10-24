Artık son günler! Dacia'da şimdi al Mayıs 2024'te öde kampanyası mest ettti! 60.000 TL takas desteği, 250.000 TL kredi var

Tüm Dacia modellerinde 3 yıl üretici garantisi standart olarak sunulurken, bazı modellerde ek garanti imkânları da dikkat çekiyor. İşte Dacia'nın Ekim ayına özel sunmuş olduğu fırsatlar:

Uzatılmış Garanti İmkanı:

Dacia, tüm modellerinde 3 yıl üretici garantisi sunar. Bununla birlikte, Spring modelinde 3 yıl yerine +2 yıl ek garanti imkânı sunuluyor. Diğer popüler modeller olan Duster, Sandero, Sandero Stepway ve Jogger ise +1 yıl uzatılmış garanti ile müşterileri karşılıyor.

Bu uzatılmış garanti seçenekleri, Dacia araç sahiplerine daha uzun bir süre boyunca sıkıntısız sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Online Satışla İlk Bakım Hediyesi:

Ekim ayında online satış yapan müşterilere özel bir avantaj sunuluyor. Online satın alan müşterilere ilk bakım hediyesi sunularak araçlarını uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanmaları destekleniyor.

Dacia Finans'tan Dosya Masrafı Yok:

Dacia Finans'ı tercih eden müşteriler için bir başka avantaj, dosya masrafı alınmamasıdır. Bu sayede Dacia araçlarını finanse etmek isteyen müşteriler ek maliyetlerden kaçınabilirler.

Dacia Finans'tan Özel Kredi Fırsatları:

Dacia Finans, tüketici kredisi kullanacak müşterilere cazip kredi imkânları sunuyor. Özellikle Spring modeli için geçerli olan kampanya, 200.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkânı sunarken, 12 ay vade ve %3,38 faiz oranı ile dikkat çekiyor.

Ekim ayında Dacia alanlar için "Şimdi Al, Mayıs 2024’te Ödemeye Başla" fırsatı da bulunuyor. Bu kampanya, Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olup, bireysel müşterilere özel olarak %3,79'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor.

Duster modelinin EDC versiyonu için de özel bir fırsat mevcut. 60.000 TL takas desteği veya 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1.89 faiz oranı ile araç sahiplerine avantajlar sunuyor.

Ekim ayının özel müşterileri ise eczacılar. Dacia, eczacılara özel olarak bu ay dosya masrafsız kredi imkânı sunarken, araç fiyatında da 10.000 TL indirim uyguluyor.

Dacia, Ekim ayında sunduğu bu fırsatlarla müşterilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Her türlü ihtiyaca ve bütçeye uygun kredi seçenekleri, uzatılmış garanti imkânları ve özel indirimlerle Dacia, otomobil sahibi olmayı düşünenleri cezbetmeye devam ediyor. Dacia araçlarına sahip olmak isteyenler için bu fırsatları kaçırmamak büyük bir avantaj sunuyor.