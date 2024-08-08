Arthur Hayes'den Siyaset ve Kripto Paralar Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, siyaset ve kripto paranın kesişimi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 2008 finansal krizi sırasında Deutsche Bank'ta çalışmaya başlayan Hayes, Bitcoin white paper'ını okuduğunda yozlaşmış bankacılık sisteminin saçmalığına dair farkındalığının arttığını belirtti.

Hayes, ABD başkanlık seçimlerinin finansal piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını öngördü. Hem Trump hem de Harris yönetimlerinin para basacağını ve bu durumun kripto paraların değerini artıracağını ifade etti. SEC Başkanı Gary Gensler'ın kripto düzenlemeleri konusundaki rolünü eleştiren Hayes, Gensler'ın sorunun tek başına nedeni olmadığını, geniş düzenleyici zorlukların mevcut olduğunu vurguladı.

Bitcoin rezervleri konusunda şüpheci olduğunu ancak bu fikri desteklediğini belirten Hayes, ABD hükümetinin Bitcoin almaktan ziyade altın alacağını düşündüğünü söyledi. Bitcoin'in geleceği hakkında iyimser olduğunu belirten Hayes, fiyatının bu döngüde yüz binlerce dolara, hatta 1 milyon dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Kripto piyasasında açık bir alanın korunmasının önemini vurgulayan Hayes, büyük finansal kurumların ve bireylerin kriptoya erişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.