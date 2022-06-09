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Gecce Magazin Haberleri

Arda Turan ve şarkıcı Berkay'ın mahkemesinde Burak Yılmaz tanık oldu

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla verilen beraat kararı istinafta bozulan futbolcu Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada, uzun zamandır yurtdışında olduğu için tanık olarak ifadesi alınamayan futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı.

Arda Turan ve şarkıcı Berkay'ın mahkemesinde Burak Yılmaz tanık oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2022 17:02

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, sanık Arda Turan'ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği belirtildi. 

Burak Yılmaz'ın ifadesinde, "Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay'a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Ayrıca Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Ancak uzak olduğum için ne konuştuklarını duyamadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi. Birisi silahımı getirin diye bir şey söyledi. Ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra da ben Arda'yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti. Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı" dediği öğrenildi.

 

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