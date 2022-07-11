Arda Kural'ın yeni imajı

2000'li yılların ilk dönemlerinde “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.

20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri atlattı. Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri döndü. Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna ile aynı seti paylaşan oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

15 KİLO VERDİ

42 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kural gönderisine, "İyi bayramlar..." notunu düştü. Yaklaşık 15 kilo veren ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla dikkat çekti. Kural'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.