ARDA GÜLER, Real Madrid'in Kampına Katılmayacak!

Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 Çeyrek Final maçında dün gece Berlin'de Hollanda ile mücadele etti. Maçın sonucunda Ay-yıldızlı takım, rakibi Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Ancak, milli takımın performansı ve özellikle genç yetenek Arda Güler'in gösterdiği başarılı performans, Euro 2024'e damga vurdu.

Real Madrid'in 19 yaşındaki sol beki Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde 21 yaşından genç olarak bir turnuvada 1'den fazla asist yapan dördüncü oyuncu oldu. Bu başarısıyla Arda, Avrupa futbolunda adından söz ettirdi ve Real Madrid yönetimini harekete geçirdi.

İspanyol basını, Arda Güler'in performansıyla ilgili olarak Türkiye'nin milli takımını motive ettiğini ve heyecanlandırdığını belirtti. Özellikle Madrid'de, Arda'nın gelecek sezondan itibaren önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Carlo Ancelotti'nin, Arda'nın potansiyelini en üst düzeyde kullanması gerektiği ifade edilirken, Arda Güler'in Madrid taraftarları tarafından da ilk 11'de görülmesi isteniyor.

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık kampını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacak ve burada önemli maçlar oynayacak. Ancak, Euro 2024'te yarı finale yükselen Mbappe, Camavinga, Tchouameni, Mendy, Carvajal gibi oyuncularla birlikte Arda Güler'in de kamp kadrosunda olmayacağı açıklandı. Bu durum, genç yeteneğin dinlenip sezon öncesinde Real Madrid kampına katılmasını sağlayacak.

Real Madrid, Amerika turnesi kapsamında Milan ile 1 Ağustos'ta, Barcelona ile 4 Ağustos'ta ve Chelsea ile 7 Ağustos'ta karşılaşacak. Bu maçlar, yeni sezon öncesi Madrid'in hazırlıklarını test etmek adına önemli bir fırsat sunacak.

Arda Güler'in Euro 2024'teki performansı ve Real Madrid'deki geleceği, futbol camiasında büyük bir merakla takip ediliyor. Genç oyuncunun potansiyeli ve yetenekleri, hem Türkiye hem de Madrid için umut verici bir gelecek vadetmektedir.