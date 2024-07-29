Araç Bakım Maliyetlerinde Şok Artış: Temmuz 2024'te Fiyatlar Yüzde 60-70 Arasında Yükseldi

Türkiye'de enflasyonun hızla artması ve zamların ardı arkası kesilmemesi, vatandaşların hayat standartlarını ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra A'dan Z'ye her türlü ürün ve hizmete yapılan zamlar, düşük maaşla çalışan milyonlarca kişi için büyük bir endişe kaynağı oldu. Araç sahipleri ise bakım maliyetlerindeki fahiş artışlarla karşı karşıya kaldı. 2024 Temmuz itibarıyla araç bakım maliyetleri ortalama yüzde 60-70 oranında zamlandı ve bu durum, özellikle orta segment otomobil sahiplerini zor durumda bırakıyor.

Araç Bakım Fiyatlarında Dikkat Çeken Artış

2023 yılından itibaren hızla artan araç bakım maliyetleri, araç sahiplerini endişelendiren bir konu haline geldi. Dişinden tırnağından eksilterek araç sahibi olan vatandaşlar, bakım masraflarındaki bu büyük artış karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldi. Güncel verilere göre, orta segment bir otomobilin 20.000 kilometredeki ilk bakımı yaklaşık 5.000 TL'yi bulurken, 120.000 kilometredeki kapsamlı bakım ise 11.000 TL'yi geçiyor. Bu artış, motor yağı, filtreler ve kayış setleri gibi temel bakım kalemlerini de etkiliyor.

2024 Temmuz'da Araç Bakım Kalemleri ve Fiyatları

2024 Temmuz ayında araç bakım kalemlerinde yaşanan fiyat artışları dikkat çekici düzeyde. Motor yağı fiyatı ortalama 1.500 TL'yi aşarken, yağ filtresi 230 TL, hava filtresi 425 TL ve yakıt filtresi 652 TL'yi buluyor. İlk bakımlar esnasında değiştirilmeyen ancak 120.000 kilometredeki bakımda yer alan eksantirik kayış setinin fiyatı ise 3.156 TL'ye ulaşıyor. Ayrıca işçilik ücretleri de ortalama 1.600 TL civarında.

Kalem Kalem Bakım Fiyatları

Motor Yağı : 1.526 TL

: 1.526 TL Karter Contası : 134 TL

: 134 TL Yağ Filtresi : 229 TL

: 229 TL Hava Filtresi : 425 TL

: 425 TL Polen Filtresi : 430 TL

: 430 TL Yakıt Filtresi : 652 TL

: 652 TL Aksesuar Kayışı : 417 TL

: 417 TL Eksantirik Kayış Seti : 3.156 TL

: 3.156 TL İşçilik Ücreti : Ortalama 1.637 TL

: Ortalama 1.637 TL Toplam Bakım Maliyeti: 8.606 TL

Sürücüler İçin Tavsiyeler

Yüksek araç bakım maliyetleri, birçok araç sahibini finansal olarak zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, bu fiyat artışlarından etkilenmemek için düzenli bakım yapmanın önemini vurguluyor. Düzenli bakım, aracın ömrünü uzatırken, büyük maliyetlerden kaçınmanıza da yardımcı olabilir. Ayrıca, bakım sırasında kullanılan parçaların kalitesine dikkat etmek, uzun vadede ekstra masraflardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.