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Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli

Kısa süre için geçerli! Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak!

Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 11:17

Son günlerde sıfır araç sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bu dönemde sıfır araç sahibi olmayı düşünenler, araç bulma konusunda zorlanıyorlar. Otomobil firmaları yıl sonunu kampanyalarla taçlandırmak istemeleriyle birlikte, sıfır araç talebi de hızla artıyor. Özellikle uygun fiyatlı araç seçeneklerindeki talep, sıraların uzamasına neden oluyor. Seat markasının araçları da indirim kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu kampanyalara dahil olmak isteyenler, Seat'in indirimli sıfır modellerini yakından inceliyor.

2023 yılı itibariyle SEAT marka otomobiller, engelli bireyler için yükselen ÖTV indirimi sayesinde daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu yazımızda, SEAT engelli araç fiyat listesini inceleyebilir ve araçların özelliklerini görebilirsiniz. SEAT engelli araçları, kullanıcılarına konforlu ve erişilebilir bir sürüş deneyimi sunan özellikleriyle öne çıkar. Bu araçlar, engellilik durumuna uygun modifikasyonlar ve donanımlarla donatılmıştır. SEAT markasının engelli araçları, güvenlik, konfor ve teknoloji açısından üst düzey performans sergiler. İşte SEAT engelli araçları hakkında daha fazla bilgi için yazımızı okumaya devam edin.

SEAT Engelli Araç Fiyat Listesi ve Özellikleri

SEAT engelli araçları, özgün tasarımları ve özellikleriyle dikkat çeker. Engellilik durumuna uygun olarak tasarlanmış bu araçlar, kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunmanın yanı sıra erişilebilirlik açısından da avantajlar sağlar. SEAT engelli araçları, engellilik durumuna göre özelleştirilmiş modifikasyonlar ve donanımlarla donatılmıştır.

Üstün Performans ve Güvenlik

SEAT engelli araçları, güvenlik ve performans açısından üst düzey standartlara sahiptir. Modern güvenlik teknolojileri ve özellikleri sayesinde sürücü ve yolcuların güvenliği her zaman ön plandadır. Araç içi teknoloji ve konfor özellikleri, sürücülerin ve yolcuların keyifli bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlar.

SEAT engelli araçları, erişilebilirlik konusunda özenle tasarlanmış iç mekanları ve geniş alanlarıyla dikkat çeker. Kullanıcıların rahatça araca binmelerini ve inmelerini sağlayan donanımlar, engelli bireyler için büyük avantajlar sunar. Aynı zamanda konforlu koltuk düzenlemeleri ve kolay kullanılabilir kontroller, sürüş deneyimini daha da keyifli hale getirir.

İşte, 2023 SEAT Ibiza engelli araç fiyat listesi;

  • 2023 SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: 389.165 TL
  • 2023 SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 461.387 TL
  • 2023 SEAT IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR: 535.863 TL

 

 

 

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