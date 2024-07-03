Araba Almak İsteyenlere 100.000 TL Peşinat İle Ayda 4000 TL Taksitle Araba Alma İmkanı Sağlanacak!

Araba Almak İsteyenlere 100.000 TL Peşinat İle Ayda 4000 TL Taksitle Araba Alma İmkanı Sağlanacak!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 03-07-2024 11:38

SON DAKİKA, araba sahibi olmak artık hayal değil, 100.000 TL peşinat ve ayda 4000 TL taksit imkanıyla herkes için mümkün hale geliyor. Hayalinizdeki araba, finansal yükü hafifletecek ödeme seçenekleri ile sizleri bekliyor.

Araba Almak Artık Daha Kolay!

Araba almak için gereken finansmanı sağlamak pek çok kişi için zorlu bir süreç olabilir. Ancak şimdi, 100.000 TL peşinat vererek istediğiniz aracı seçebilirsiniz. Peşinatınızı verdikten sonra kalan tutarı ayda 4000 TL gibi uygun taksitlerle ödeyebilirsiniz. Bu sayede bütçenizi zorlamadan, istediğiniz aracı hemen sahiplenebilirsiniz.

Ödeme Kolaylığı ve Esneklik

Finansal durumunuz ne olursa olsun, 100.000 TL peşinat ve ayda 4000 TL taksit seçeneği size uygun olabilir. Bu ödeme planı, gelirinize göre ayarlanabilir ve sizi zor durumda bırakmaz. Ayrıca, esnek ödeme koşulları ile ani harcamalarınız için de bütçe ayırmanızı kolaylaştırır.

Araba almak için doğru yerdesiniz! Sunulan seçenekler arasında sizin için en uygun olan aracı bulabilirsiniz. Yeni veya ikinci el, sedan veya SUV gibi farklı modeller arasından seçim yapabilirsiniz. 100.000 TL peşinat vererek, istediğiniz marka ve modeldeki arabaya sahip olabilirsiniz.

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