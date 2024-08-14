ARA ZAM! Asgari Ücret Zammı Belirlendi! Ara Zam İçin Tarih Verildi!

Son dönemde asgari ücrete yapılan zammın ardından, vatandaşlar arasında ara zam beklentisi giderek artmış durumda. Ancak, hükümet yetkililerinden gelen son açıklamalar, bu konuda net bir tablo sunuyor ve mevcut durumun detaylarını ortaya koyuyor.

Bakan Şimşek'ten Asgari Ücret Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Şimşek, Türkiye’deki asgari ücretin birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, vergi politikalarına dair bilgi veren Şimşek, düşük gelirli bireylerden daha az vergi alınacağını ve yüksek gelirli bireyler için vergi kaçakçılığına karşı cezaların artırılacağını ifade etti. Bu açıklamalar, ara zam ihtimalinin şu an için gündemde olmadığını ve mevcut ücret seviyelerinin yıl sonuna kadar sabit kalacağını işaret ediyor.

Bakan Işıkhan'dan Net Yanıt: Ara Zam Gündemde Yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, asgari ücrete ikinci bir zam yapılmasının şu an için planlanmadığını belirtti. Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yetkisinde olduğunu ve Temmuz ayında artış yapılmadığı için Ocak ayında yapılacak artışların bu durumu dengelemeye yönelik olacağını ifade etti. Bakan, "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" diyerek, mevcut ücretin yıl sonuna kadar sabit kalacağını duyurdu.

Yılbaşında Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olabilir?

Ekonomik tahminlere göre, yılbaşında yapılacak asgari ücret zammı enflasyon oranlarına bağlı olarak yüzde 35-40 arasında gerçekleşebilir. Şu an 17.002 TL olan asgari ücret, bu oranlarla birlikte yüzde 35 zamla 22.952 TL’ye, yüzde 40 zamla ise 23.802 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, bu maaş artışlarının 2026 ve 2027 yıllarında da devam ederek, asgari ücretin 26.400 TL seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.