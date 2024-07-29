Antalyaspor, Paraguaylı Forvet Braian Samudio ile Anlaştı

Antalyaspor, Paraguaylı Forvet Braian Samudio ile Anlaştı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 09:47

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Samudio'nun Türkiye'ye dönmekten büyük mutluluk duyduğu ve futbolunu tekrar sergileme fırsatını değerlendireceği ifade edildi.

Samudio, Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza'yı övgüyle andı. Onun olağanüstü bir oyuncu ve teknik direktör olduğunu belirten Samudio, De Souza'dan çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

İmza töreni, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşti ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar da törende hazır bulundu. Samudio'nun transferi, Antalyaspor için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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