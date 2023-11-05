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Antalyaspor Beşiktaş Canlı izle Şifresiz Bein Sports 1 canlı maç izle link

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek zorlu karşılaşma, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maçlardan biri. Antalyaspor'un iç saha performansı ve Beşiktaş'ın zirve yolundaki kararlı adımları, bu maçı kaçırılmaz kılıyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Bein Sports 1 canlı izle bedava Antalyaspor Beşiktaş maçını kaçak izle Selçuk Sports Antalyaspor Beşiktaş canlı izle Justin Tv Taraftarium24 Beşiktaş Antalyaspor Kralbozguncu canlı maç izle kesintisiz Antalyaspor Beşiktaş Antakya BJK maçı şifresiz izle Twitter link bilgileri...

Antalyaspor Beşiktaş Canlı izle Şifresiz Bein Sports 1 canlı maç izle link
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 18:17

Süper Lig'deki heyecan dorukta, gözler Antalyaspor ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek mücadelede. Beşiktaş'ın zirve yolculuğu, Antalyaspor'un iç saha gücüyle karşı karşıya geliyor. Futbol severler, Corendon Park'ta yapılacak olan karşılaşmayı, pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak izleyebilecekler. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz Bein Sports 1 canlı izle bedava Antalyaspor Beşiktaş maçını kaçak izle Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor Beşiktaş maçında golleri kim attı? İşte Antalyaspor Beşiktaş özet ve golleri izleme bilgileri..

Antalyaspor:

Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Saric, Erdal, Safuri, Jehezkel, Bytyqi, Erdoğan, Buksa

Beşiktaş:

Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk

Antalyaspor, Sahasında Güç Gösterisi Yapıyor

Süper Lig'in kalbi bu hafta Antalya'da atacak. Geçen haftayı 3 puanla tamamlayan Antalyaspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı kendi evinde ağırlama hazırlığı içinde. Akdeniz ekibi, evinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve Başakşehir galibiyetiyle moral bulmuş durumda. Antalyaspor'un golcüsü Dario Saric'in ağları havalandırması, takımına kritik puanları kazandırdı. Ekip, bu hafta da taraftarının huzurunda, Beşiktaş karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak Antalyaspor'un başarılı oyuncusu Güray Vural'ın sakatlığı, bu önemli karşılaşmada forma giyememesine yol açabilir.

Beşiktaş'ta Hedef Süper Lig Zirvesi

Süper Lig'deki yerini sağlamlaştırmak isteyen Beşiktaş, geçen hafta kendi evinde Gaziantep FK'yı yenerek moral buldu. Takımın gol yollarındaki etkinliği, derbi mağlubiyetinin etkilerini silmeye yetti. Siyah-beyazlıların şimdi gözü Antalya deplasmanında. Burak Yılmaz ve öğrencileri, son dört maçın üçünden zaferle ayrılarak seriyi Antalyaspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Ancak Beşiktaş için işler kolay olmayacak; UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Amir Hadziahmetovic'in cezası ve takımın önemli isimlerinin sakatlıkları, teknik heyetin elini zorlayacak faktörler arasında.

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