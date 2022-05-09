Anneden onay çıkmadı: "Özcan da duysun evlenmesini istemiyorum..."

“Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?” sorusuna “Tanıştım tabii ki” diye yanıt veren Kadriye Deniz, “Özcan’ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım” dedi.
"KİMSENİN GÖZYAŞLARI OLMASIN"
Torunu Kuzey'le alakalı sorulara, "Bu aralar görmedim, duydunuz yani o konuya çok girmeyi istemiyorum. Bayramda geldi, iyi babası ile birlikte evdelerdi” dedi. "Torununuza özlem duyuyor musunuz?" sorusuna ise, “Duyulmaz mı? Tabii ki duyuyorum. Çocuklarımı da özlerim aynı şekilde. Kuzey’in annesi ile neyse oralara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan’ın hayatını taşımak kolay değil. Ben de dinlenmek istiyorum herkes istediği yerde olsun birbirlerini üzmesinler” dedi.
"İLLA NİKÂH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"
Deniz, “Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şimdi burası sakat Özcan duysun da bunu ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun kalpler bir olsun. Evet duyacak şu konuşmalarımı, evet evliliğini istemiyorum. Zaman zaman dinliyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan’ın da düşünmesi lazım yapmaması lazım"