Anneden onay çıkmadı: "Özcan da duysun evlenmesini istemiyorum..."

Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Deniz ve eniştesi Murat Güler, Zekeriyaköy’de bir güzellik merkezi açtı. Önceki gün yapılan açılış davetine Kadriye Deniz’in yaptığı açıklamalar damga vurdu. Kadriye Deniz, “Ben de hayırlı olsun diyorum. Öncelikle kızımla damadıma. Damatlarımla aram çok iyi hepsini seviyorum. Kızlarımla da aram iyi... Daha daha çok torunlarım ile de aram iyi. Allah herkese nasip etsin çocuklarımla ilgileniyorum” dedi.“Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?” sorusuna “Tanıştım tabii ki” diye yanıt veren Kadriye Deniz, “Özcan’ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım” dedi.Torunu Kuzey'le alakalı sorulara, "Bu aralar görmedim, duydunuz yani o konuya çok girmeyi istemiyorum. Bayramda geldi, iyi babası ile birlikte evdelerdi” dedi. "Torununuza özlem duyuyor musunuz?" sorusuna ise, “Duyulmaz mı? Tabii ki duyuyorum. Çocuklarımı da özlerim aynı şekilde. Kuzey’in annesi ile neyse oralara girmeyelim. Kimsenin gözyaşları olmasın benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan’ın hayatını taşımak kolay değil. Ben de dinlenmek istiyorum herkes istediği yerde olsun birbirlerini üzmesinler” dedi.Deniz, “Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şimdi burası sakat Özcan duysun da bunu ben Özcan’ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Ama kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun kalpler bir olsun. Evet duyacak şu konuşmalarımı, evet evliliğini istemiyorum. Zaman zaman dinliyorum. Belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir bilmiyorum. Ama ben istemiyorum bunu. Özcan’ın da düşünmesi lazım yapmaması lazım"