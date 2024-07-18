Anne ve Babalar İçin Yeni Ödeme Verilecek, 14.000 TL'ye Kadar Ödemeler IBAN Numarasına Yatmaya Başladı

Anneler ve Babalar, çocukların ihtiyaçları için destek arıyorsa, Denizbank tarafından gelir belgesiz yeni bir kredi kampanyasının başladığı açıklandı. Denizbank yaptığı bu yeni kredi kampanyası ile birlikte 14000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklama sonrasında nakit kredi almak isteyenler Denizbank kredi şartlarına uygun ise bu krediyi hemen alabileceklerdir.

ANNE VE BABALARA DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Denizbank kredi kampanyasına başvuru yapmak için öncelikli olarak banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Eğer banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız banka sizlere 5 dakika içinde onay mesajı verdiği Cebimde kredi kampanyasını önermektedir.



Cebimde kredi kampanyasına başvuru yapmak için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderebilirsiniz ve kredi sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Bu şekilde kredi almış olacaksınız ve kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşlarını alanlar ve sigortalı olarak çalışanlarda bu bankadan DENİZ MOBİL uygulamasını kullanarak kredi kullanabilirler.