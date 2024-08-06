Anne sütü ve emzirmenin önemi

Sadece bebekler için değil anneler için de kilo verme sürecinde kalori yakımına destek bir eylem emzirme… Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Erdem Özcan; bebeklerin doğum sonrası mümkünse ilk yarım saat içinde anne ile ten temasıyla emzirmenin başlatılmasının, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin, emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar devam etmesinin; bebeğin büyümesi, gelişmesi, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve kronik hastalıkların önlemesi açısından çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirir

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için gereken tüm temel besin maddelerini içerir:

Protein,

Yağ,

Karbonhidrat,

Vitaminler ve

Mineraller bakımından zengin olan anne sütü, bebeklerin ilk altı ay boyunca ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar.

Özellikle içerdiği antikorlar, bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve onları hastalık ve enfeksiyonlara karşı korur.

Kas ve organ gelişimine katkıda bulunur

Anne sütünün içerdiği proteinler, bebeklerin kas ve organ gelişimine katkıda bulunur. Yağlar, beyin gelişimi ve enerji kaynağı olarak önemlidir. Karbonhidratlar, laktoz formunda bulunur ve bebeklerin enerji ihtiyacını karşılar. Ayrıca, anne sütünde bulunan vitaminler ve mineraller, bebeklerin genel sağlığı için gereklidir.

Emzirmenin bebekler için sayısız faydası vardır

Emzirme, bebeklerin sindirim sisteminin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur ve

Kolik, kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır,

Bebeklerde solunum yolu enfeksiyonları,

Orta kulak enfeksiyonları,

Obezite ve

Alerjik hastalıklar gibi sorunların görülme sıklığını azaltır.

Doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır

Anneler için emzirme, doğum sonrası iyileşmeyi hızlandırır. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu, rahmin eski boyutuna dönmesine yardımcı olur ve doğum sonrası kanamaları azaltır. Ayrıca, emziren annelerde meme ve yumurtalık kanseri riski düşer. Emzirme, aynı zamanda kalori yakımını artırarak annelerin doğum sonrası kilo vermesine yardımcı olabilir.

Güçlü bir duygusal bağ kurar

Emzirme, anne ve bebek arasında güçlü bir duygusal bağ kurar. Emzirme sırasında oluşan fiziksel yakınlık, ten tene temas ve göz teması, bu bağı güçlendirir. Bu bağ, bebeğin duygusal gelişimi ve güvenlik hissi için kritik öneme sahiptir.

Annelerde rahatlama ve huzur hissi yaratır

Emzirme süreci, annelerde rahatlama ve huzur hissi yaratır. Anneler için emzirme, oksitosin gibi rahatlatıcı ve besleyici duyguları teşvik eden hormonların salınımını sağlar. Bu hormon, stresi ve kaygıyı en aza indirirken doğum sonrası depresyon riskini de azaltabilir. Ayrıca bu süreç; annenin kendine olan güvenini artırır ve annelik deneyimini olumlu bir şekilde etkiler.

Anne sütünün salgıladığı döneme göre içeriği değişir

Her bebek için kendi annesinin sütü idealdir. Her bebeğe özel bileşimde salgılanır. Anne sütünün salgıladığı döneme göre içeriği ve oranı değişmektedir.

Kolostrum: Doğumdan sonraki ilk 5 gün boyunca salgılanan süttür

Geçiş Sütü: Doğum sonra 5-15. günler arasındaki süttür

Olgun Süt: 15. günden sonraki süttür.

Bir emzirme sırasındaki ön süt sulu ve şekerli, son süt ise proteinli ve yağlıdır.

Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının tamamen boşalana kadar emzirilmesi önemlidir.

Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ünü, 6-9 ayda bebeğin ihtiyacının %70’ini, 9-12 ay arası %50’sini, 1-2 yaş arasında ise %30’unu karşılamaktadır.