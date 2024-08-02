Ankara’da Elektronik Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor!

15 Ağustos 2024'te Ankara’da önemli bir yenilik devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot olarak uygulanmaya başlanacak. Bu sistem, kişisel verilerin korunması ve kullanım kolaylığı sunacak.

Pilot Uygulama Başlıyor

Pilot uygulama, Ankara'daki belirli özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleşecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları (KDHS) başvurularını kabul edecek. Onaylanan başvurular yine bu web sitesinde duyurulacak.

Katılımcı Hastaneler

Özel Keçiören Hastanesi, Özel Lokman Hekim Hastanesi ve Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi gibi önemli sağlık kurumları pilot uygulamada yer alacak. Tam liste, ek listede belirtilmiş durumda.

Güvenli ve Kolay Erişim

Yeni uygulama, kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini hızlandıracak ve güvenilir şekilde gerçekleştirecek. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yüksek standartlar sağlanacak. Kullanıcılar, elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde işlemlerini daha hızlı ve güvenli tamamlayabilecek.

Detaylı bilgi ve katılımcı hastanelerin tam listesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.