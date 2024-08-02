Ankara’da Elektronik Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor!

Ankara’da Elektronik Kimlik Doğrulama Dönemi Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 09:37

15 Ağustos 2024'te Ankara’da önemli bir yenilik devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Elektronik Kimlik Doğrulama Yöntemi, özel sağlık hizmeti sunucularında pilot olarak uygulanmaya başlanacak. Bu sistem, kişisel verilerin korunması ve kullanım kolaylığı sunacak.

Pilot Uygulama Başlıyor

Pilot uygulama, Ankara'daki belirli özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleşecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları (KDHS) başvurularını kabul edecek. Onaylanan başvurular yine bu web sitesinde duyurulacak.

Katılımcı Hastaneler

Özel Keçiören Hastanesi, Özel Lokman Hekim Hastanesi ve Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi gibi önemli sağlık kurumları pilot uygulamada yer alacak. Tam liste, ek listede belirtilmiş durumda.

Güvenli ve Kolay Erişim

Yeni uygulama, kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini hızlandıracak ve güvenilir şekilde gerçekleştirecek. Kişisel verilerin korunmasına yönelik yüksek standartlar sağlanacak. Kullanıcılar, elektronik kimlik doğrulama sistemi sayesinde işlemlerini daha hızlı ve güvenli tamamlayabilecek.

Detaylı bilgi ve katılımcı hastanelerin tam listesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler
Çifte Promosyon Şansı: Emekli ve Dul Aylığı Alanlar Dikkat! Çifte Promosyon Şansı: Emekli ve Dul Aylığı Alanlar Dikkat!
Yeni Vergi Düzenlemesi Banka Hesaplarına Nasıl Etki Edecek? Erdoğan’ın Kararı Detaylandırdı! Yeni Vergi Düzenlemesi Banka Hesaplarına Nasıl Etki Edecek? Erdoğan’ın Kararı Detaylandırdı!
Fındık Üreticileri Sıkıştı: 2024 Hasat Sezonu Öncesi Fiyat Belirsizliği Endişe Yarattı! Fındık Üreticileri Sıkıştı: 2024 Hasat Sezonu Öncesi Fiyat Belirsizliği Endişe Yarattı!
Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Mükâfat: Nakit Avans Taksitleri Yeniden Uzatıldı! Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Mükâfat: Nakit Avans Taksitleri Yeniden Uzatıldı!
CHP Lideri Özgür Özel’den Emekli Maaşları ve Tarım Üreticileri İçin Kritik Açıklamalar CHP Lideri Özgür Özel’den Emekli Maaşları ve Tarım Üreticileri İçin Kritik Açıklamalar
TKDK’dan Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği: IPARD-III Programı Başladı TKDK’dan Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği: IPARD-III Programı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!