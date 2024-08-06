Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Emeklilere Büyük Destek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Emeklilere Büyük Destek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 19:23

Yüksek enflasyon nedeniyle geçim zorluğu yaşayan emeklilere, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) önemli bir destek geliyor. Ekonomik sıkıntıların arttığı bu dönemde, ABB tarafından başlatılan Yardım Programı, emeklilerin alım gücünü artırmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yardımlar Başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik zorluk çeken 41.795 emekliye 12. kez 1.500 TL yardım yapıldığını duyurdu. Ayrıca her ay düzenli olarak 600 TL değerinde et yardımı sağladıklarını belirten Yavaş, emeklilere yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Düzenli Destekler

ABB’nin yardımları, emeklilere hem tek seferlik ödemeler hem de düzenli et yardımları şeklinde önemli finansal destek sağlıyor. Bu program, emeklilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir katkı sunarak, ekonomik sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı oluyor.

Emeklilere yönelik bu anlamlı destek, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hem de toplumda yardımlaşma duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor. Yardımların devam edeceği ve daha fazla emekliye ulaşılacağı belirtiliyor.

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