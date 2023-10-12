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Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı canlı izle S Sport şifresiz yayın

Bu akşam Euroleague 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Real Madrid ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Canlı yayın S Sport canlı izle Şifresiz Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı canlı izle S Sport Selçuk Sports Taraftarium24 İnat TV Anadolu Efes Real Madrid canlı izle bedava link.

Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı canlı izle S Sport şifresiz yayın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 19:47

Bu akşam, Türk Hava Yolları Euroleague'in 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, saat 20:30'da İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç, S Sport üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Şifresiz Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı canlı izle S Sport Selçuk Sports Taraftarium24 İnat TV Anadolu Efes Real Madrid canlı izle bedava link.

Anadolu Efes'in Sezon Başlangıcı

Maalesef Anadolu Efes, yeni sezona istenilen başlangıcı yapamadı. Euroleague arenasında Barcelona'ya 91-74 gibi büyük bir skorla mağlup oldular. Ancak yerel ligde, Bodrum karşısında yaşadıkları zorlu maçın sonunda 75-87'lik skorla galip geldiler. Takımın sağlık durumu iyi; sadece Doğuş'un yokluğu hissediliyor.

Real Madrid'in Performansı

Son şampiyon Real Madrid, bu sezonun başında da istikrarını korumaya devam ediyor. Baskonia'ya karşı deplasmanda zorlanmalarına rağmen 77-79'la kazandılar ve Girona karşısında da 74-93'lük bir skorla galip geldiler. Ayrıca NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'i 127-123'lük skorla mağlup etmeyi başardılar. Tavares'in sağlık sorunlarını aşması ve Deck'in Efes maçında sahada olması bekleniyor. Rudy ve Alocen dışında eksik oyuncuları bulunmuyor.

Maçın Tahmini ve Beklentiler

Kağıt üzerinde Real Madrid'in daha güçlü bir ekip olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Ancak, Anadolu Efes de son iki sezonun şampiyonu ve takımda Bryant, Beaubois, Clyburn, Pleiss, Zizic, Larkin gibi şampiyonluk deneyimi olan oyuncular bulunuyor. Bu nedenle Sinan Erdem'de oynanacak maçın sonucunun ne olacağını kestirmek zor. Oyuncuların performansları ve oyunun temposu düşünüldüğünde, karşılıklı olarak 80 puanın üzerine çıkılması sürpriz olmayabilir.

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