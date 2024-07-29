Amerika, Sırbistan'ı Rahat Geçti: 110-84

Amerika, sakatlıktan dönen Kevin Durant'in yıldızlaştığı ve LeBron James'in triple-double'a yaklaştığı maçta, Sırbistan'ı 110-84 mağlup etti. Amerika, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 56 (18/32) isabet buldu.

Sırbistan maça hızlı bir başlangıç yaparak 10-2 önde geçti. Ancak, Kevin Durant'in dört üçlüğü ve Amerika'nın etkili şutör beşi sayesinde ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Durant'in etkili performansıyla farkı çift hanelere taşıyan Amerika, soyunma odasına 58-49 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Amerika'nın fiziksel üstünlüğü ve LeBron James'in enerjisi ile fark açıldı ve son periyoda 84-65 önde girildi. Son çeyrekte oyun disiplinini koruyan Amerika, maçı 110-84 galip tamamladı.

Öne Çıkan Performanslar: