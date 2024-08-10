Altın Piyasasında Dikkat Çeken Artış: Kilogram Fiyatı Yüzde 0,7 Yükseldi

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 2 milyon 635 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 655 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonunda yüzde 0,7'lik bir artışla kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin lira olarak belirlendi. Önceki gün kapanış fiyatı ise 2 milyon 627 bin 900 lira olarak kaydedilmişti.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın işlem hacmi 4 milyar 236 milyon 253 bin 35,50 lira, işlem miktarı ise 1.636,07 kilogram olarak gerçekleşti. Genel metallerde ise işlem hacmi 4 milyar 386 milyon 850 bin 844,30 lira düzeyine çıktı.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve INT HRM Kıymetli Madenler öne çıktı.