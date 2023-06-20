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Altın mı almalı, kripto para mı? Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırım yapmadan önce mutlaka bunu yapın!

Altın ve kripto para piyasalarındaki düşüşler, yatırımcılar arasında endişe ve merak uyandırmış durumda.

Altın mı almalı, kripto para mı? Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırım yapmadan önce mutlaka bunu yapın!
Yayın Tarihi : 2023-06-20 14:16

Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırım yapmadan önce mutlaka bunu yapın! Altın mı almalı, kripto para mı-  Altın ve kripto para piyasalarındaki düşüşler, yatırımcılar arasında endişe ve merak uyandırmış durumda. Konuya ilişkin olarak Kripto ve Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, soru işaretlerini gidermek adına açıklamalarda bulundu.

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararının ardından piyasalardaki durum daha da yakından takip edilmeye başlandı. FED, faiz oranını yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ise bekleniyor. Bu dönemde altın ve kripto para piyasalarının lider koini olan Bitcoin'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada "Bitcoin ve kripto paralarda haziranda bir düşüş yaşanacak. Ancak temmuz ayından itibaren yeni bir yön belirleyecek" şeklinde konuştu. Kripto ve Altın Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise altın fiyatları hakkında "Düşüş marjı hala devam ediyor" ifadesini kullandı.

Düşüşün neden yaşandığı konusunda Şirin Sarı, "Kripto paralarda aslında iki temel neden var" dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti: "ABD'de sermaye piyasası otoritelerinin hesap sorması, kripto paraları bir miktar etkiledi. FED'in faiz artırımı beklentisi vardı. Bu beklentinin gerçekleşmemesi diğer enstrümanların değer kaybetmesine yol açtı. Başta Bitcoin bunun etkisini hissetti."

Altın ve kripto para yatırımcıları için ne yapılması gerektiği konusunda Şirin Sarı, "Düşüş marjı hala devam ediyor. Gram altında 1400-1450 TL bandına kadar bir düşüş yaşanabilir. Altın geleneksel bir yatırım aracıdır. Kripto paralar ise daha yeni bir yatırım aracıdır. Ayrıca, kripto paralar hiçbir finansal otorite tarafından desteklenmemektedir ve riski daha yüksektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Finans Analisti İslam Memiş ise "Altın ve gümüş fiyatlarının düştüğünü vurgulamak istiyorum. Yüksek seviyelerden satış yapan yatırımcılar, tekrar düşük seviyelerden alım yapma fırsatı buldular" ifadelerini kullandı.

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