Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı: Fed’in Faiz İndirimi Beklentisi Etkili

Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı: Fed’in Faiz İndirimi Beklentisi Etkili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 09:31

Son günlerde altın fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi beklentileri, altın yatırımcılarının ilgisini artırdı. Faiz oranlarının düşmesi, dolara olan talebin azalacağı öngörüsüyle ons altın fiyatları rekor seviyelere tırmanıyor.

Bugün, ons altın güne 2507 dolardan başladı ve gün içinde 2509,88 dolara kadar çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Şu anda 2500 dolardan işlem gören ons altın, piyasalarda yeni rekorların habercisi olabilir.

Gram altın da bu yükselişten etkilenerek değer kazandı. Güne 2717 liradan başlayan gram altın, 2718 liraya kadar çıktı ve şu anda 2708 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların gözleri Fed’in önümüzdeki günlerde alacağı kararlarla birlikte altın piyasasındaki gelişmelerde. Faiz indirimi beklentileri, altının cazibesini artırırken diğer yatırım araçları da bu durumdan etkilenebilir.

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