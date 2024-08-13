Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı: Enflasyon Verisi Piyasaları Etkileyecek

Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı: Enflasyon Verisi Piyasaları Etkileyecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 15:27

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Saat 09.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre %0,30 artarak 2.625 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4.357 TL, Cumhuriyet altını ise 17.363 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatı da cuma günü yükselişle 2.431 dolardan kapanmasının ardından, %0,20 artışla 2.435 dolara ulaştı.

ABD’de resesyon endişelerinin azalması ve bu hafta açıklanacak enflasyon verisi, piyasalarda hareketliliğe yol açıyor. Analistler, TÜFE'nin aylık %0,2, yıllık %3 artmasının beklendiğini, bu verinin Fed’in gelecekteki politika adımlarına dair ipuçları sunacağını belirtiyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.450 dolar direnç, 2.420 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor. Bugün, ABD’de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi yakından takip edilecek.

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