Altın alanlara, satanlara, yatırım yapanlara kritik uyarı! Uzman isim açıkladı o tarihte piyasa hallaç pamuğu gibi olabilir

Uzman isim açıkladı o tarihte piyasa hallaç pamuğu gibi olabilir! Altın alanlara, satanlara, yatırım yapanlara kritik uyarı- Altın fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, vatandaşlar tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Bu konuda bir uzman tarafından yapılan açıklama ise fiyatların uçuşa geçebileceği yönünde oldu.

Altın, Türkiye'de en popüler yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor ve rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Bu durum, insanların altın fiyatlarındaki düşüş olasılığını merak etmelerine neden oldu. Uzmanlar da konuyla ilgili yeni tahminlerini paylaşmaya başladı.

Altın fiyatlarındaki artış, Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak konusu haline getirdi. Uzman İslam Memiş ise bu konuda yeni bir öngörüde bulunarak belirli bir tarih verdi. Memiş'e göre, yerel piyasalarda gram altın fiyatları son dönemde doları takip edecek. Temmuz ayından itibaren kısa vadede gram altın fiyatlarının geri çekilebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Memiş, fiyatların kısa süreliğine düşüş gösterebileceğini ve gram altının 1450 TL'nin altına gerileyebileceğini ifade etti. Ancak Memiş, orta ve uzun vadede Temmuz ayıyla birlikte gram altının yeni rekorlar kırabileceğinin altını çizdi.

Yeni kabine belirlendiği için vatandaşlar, yeni faiz kararının ne olacağını merak etmeye başladı. Uzmanlara göre, politikaların değişmesiyle birlikte gelecek dönemde faiz artışı bekleniyor ve fiyatların kısa vadede düşebileceği öngörülüyor. Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı ise 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Bu açıklama sonrasında dolar ve altın üzerinde değişiklikler yaşanabilir.

Altın fiyatları şu şekilde gerçekleşti:

Gram Altın:

Alış fiyatı: 1.473,91 lira

Satış fiyatı: 1.490,97 lira

Çeyrek Altın:

Yeni çeyrek alış fiyatı: 2.400 lira

Yeni çeyrek satış fiyatı: 2.435 lira

Eski çeyrek alış fiyatı: 2.370 lira

Eski çeyrek satış fiyatı: 2.413 lira

Yarım Altın:

Yeni yarım alış fiyatı: 4.800 lira

Yeni yarım satış fiyatı: 4.871 lira

Eski yarım alış fiyatı: 4.740 lira

Eski yarım satış fiyatı: 4.797 lira

Tam Altın:

Yeni tam alış fiyatı: 9.540 lira

Yeni tam satış fiyatı: 9.697 lira

Eski tam alış fiyatı: 9.480 lira

Eski tam satış fiyatı: 9.593 lira

Ata Altın:

Yeni Ata altın alış fiyatı: 9.777 lira

Yeni Ata altın satış fiyatı: 9.950 lira

Eski Ata altın alış fiyatı: 9.769 lira

Eski Ata altın satış fiyatı: 9.890 lira

Ata Beşli Altın:

Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 49.106 lira

Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 49.699 lira

Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 48.884 lira

Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 49.477 lira

Gremse Altın:

Yeni gremse altın alış fiyatı: 23.923 lira

Yeni gremse altın satış fiyatı: 24.206 lira

Eski gremse altın alış fiyatı: 23.701 lira

Eski gremse altın satış fiyatı: 24.057 lira

Yukarıda belirtilen fiyatlar piyasa koşullarına dayalı olarak güncellenen değerlerdir. Altın fiyatları, döviz kurları, küresel ekonomik faktörler ve piyasa talepleri gibi etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.