Altay'dan İç Transfer Hamlesi: Deniz Kadah ile 1 Yıl Daha!

Altay'dan İç Transfer Hamlesi: Deniz Kadah ile 1 Yıl Daha!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:21

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi iç transferde önemli bir adım attı. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer tahtası kapalı olan ve mali zorluklar yaşayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sorunları çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli forvet Deniz Kadah ile yeniden anlaşmaya varıldı. Deniz Kadah, Altay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Önceki günlerde kaleci Ozan Evrim Özenç ile de sözleşme uzatan Altay, bu iki oyuncunun kampa katılmasıyla birlikte teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın forvet ve kaleci bölgesinde elini rahatlatmış oldu. Altay, bu adımlarla sezon öncesi kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Benzer Haberler
Göztepe, Süper Lig'de En Düşük Piyasa Değerine Sahip Takımlardan Biri Göztepe, Süper Lig'de En Düşük Piyasa Değerine Sahip Takımlardan Biri
Çaykur Rizespor'dan Transfer Açıklamaları: Emirhan Topçu İçin İki Kulüple Görüşmeler Devam Ediyor Çaykur Rizespor'dan Transfer Açıklamaları: Emirhan Topçu İçin İki Kulüple Görüşmeler Devam Ediyor
Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda! Kocaelispor'dan Yeni Transfer: Marcao Kiralık Olarak Kadroda!
Galatasaray'dan Genç Kaleciye Kiralık Transfer: Jankat Yılmaz Adanaspor'a Gidiyor Galatasaray'dan Genç Kaleciye Kiralık Transfer: Jankat Yılmaz Adanaspor'a Gidiyor
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024'te Sahaya Çıkıyor
Amerika, Sırbistan'ı Rahat Geçti: 110-84 Amerika, Sırbistan'ı Rahat Geçti: 110-84
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?
  • 24-07-2024 11:40

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?