Altay'dan İç Transfer Hamlesi: Deniz Kadah ile 1 Yıl Daha!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi iç transferde önemli bir adım attı. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer tahtası kapalı olan ve mali zorluklar yaşayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sorunları çözmek için harekete geçti. Bu kapsamda, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki tecrübeli forvet Deniz Kadah ile yeniden anlaşmaya varıldı. Deniz Kadah, Altay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Önceki günlerde kaleci Ozan Evrim Özenç ile de sözleşme uzatan Altay, bu iki oyuncunun kampa katılmasıyla birlikte teknik direktör Gökhan Karaaslan’ın forvet ve kaleci bölgesinde elini rahatlatmış oldu. Altay, bu adımlarla sezon öncesi kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.