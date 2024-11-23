Alper Saldıran setlere dönüyor! İşte yeni dizisi...

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer alacağı Reminder dizisinin kadrosuna Alper Saldıran da katılıyor.

Alper Saldıran setlere dönüyor! İşte yeni dizisi...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-11-2024 18:51

Disney Plus’ın merakla beklenen projesi Reminder dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Özgür Önurme’nin Ahmet Vatan’la birlikte kaleme alıp yöneteceği dizi, Aralık ayının ikinci haftası sete çıkmaya hazırlanıyor. Romantik ve gerçekçi bir dille kaleme alınan yapım, güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Barış Arduç ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada

Daha önce Rüzgâra Bırak filminde birlikte rol alan Barış Arduç ve Hande Erçel, bu kez Reminder dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Dizide Erçel, motor tutkunu bir sosyal medya fenomeni ve dergi editörü olan “Güneş” karakterine hayat verirken, Barış Arduç ise çok ünlü bir mimar olan “Deniz” karakterini canlandıracak. İkilinin ayrıldıktan sonra aşklarını yeniden gözden geçirme hikayesi, romantizmle harmanlanmış bir şekilde izleyiciye aktarılacak.

Yeni İsimler Kadroya Dahil Oluyor

Feyyaz Şerifoğlu’nun ardından diziye katılan bir diğer isim Alper Saldıran oldu. Karizmatik bir karakter olan Hakan’a hayat verecek olan Saldıran, dizide Deniz’in yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak. Özellikle sosyal medyada kimliği merak edilen bir karakter olması, Hakan’ı ilgi çekici kılıyor.

Kapadokya’da Çekilecek Sahneler

Bazı sahneleri Kapadokya’da çekilecek olan Reminder, güçlü hikayesi ve görsel zenginlikleriyle şimdiden merak konusu oldu. Dizinin, ayrılık ve yeniden bir araya gelmenin duygusal zorluklarını ele alması bekleniyor.

Disney Plus ekranlarında yayınlanacak Reminder, Barış Arduç ve Hande Erçel’in performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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