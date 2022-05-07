Alparslan: Büyük Selçuklu'da sır perdesi aralanıyor…

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 9 Mayıs Pazartesi günü 24. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 9 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 24. bölümünde neler olacak:Akça yıllardır sakladığı büyük sırrı Alparslan’a açıkladı, Nizamülmülk de bu konuşma gerçekleşirken onları gördü. Alparslan’ın bu sırra vereceği tepki ne olacak? Nizamülmülk, Akça’nın sözlerini duydu mu? Akça, babasına gerçeği açıklayacak mı? Alparslan, Vaspurakan zindanında kaldıktan sonra boynunda birtakım yaralar oluşmuştu, bu yaralar Alparslan ve çevresinde tedirginliğe sebep oldu. Bu yaralar neden çıktı?Sultan Tuğrul annesinin mezarına saklanan Bizanslı bir suikastçı tarafından hançerlendi, Tuğrul’un durumu nasıl? Tuğrul’un ölmediği haberi Vaspurakan’a ulaşınca Vaspurakandakiler ne yapacak? Biruni’nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan’ı kuşatma hazırlıklarına başladı. Selçuklu’nun Vaspurakan’ı fetih etme hamlelerine karşılık Vaspurakan’ın hamlesi ne olacak?Öldüğü sanılan Dukas, Vaspurakan’a geri dönmüş, oradakilerin şaşkın bakışları arasında kaleye girmişti. Rati ve İvan karşılarında kanlı canlı gördükleri Dukas’a ne yapacak? Kekavmenos, Dukas’ın dönüşünü bir fırsata çevirebilecek mi? Dukas tarafından tutsak edilen Diyojen’e müstehak görülen ceza ne olacak? Gerilimli ve heyecanlı yeni bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 9 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de TRT 1’de…