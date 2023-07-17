Almayan bin pişman olur! Renault Clio ÖTV muafiyetli satılmaya başladı! Bu fiyata kapış kapış gider!

Renault Clio ÖTV muafiyetli satılmaya başladı! Bu fiyata kapış kapış gider! Almayan bin pişman olur- Engelli bireyler için araç sahibi olmak, bazı belgelere ek olarak ehliyet ibrazını gerektirebilmektedir. Araçların da belirli sınırları bulunmaktadır. Örneğin, 1.6 litre üzeri motor gücüne sahip araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmamaktadır. Muafiyet uygulanan maksimum fiyat ise 405.307 TL'dir. Ancak, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle bu sınırın yakın gelecekte artırılacağı konuşulmaktadır.

Bu Fırsat Kaçırılmamalı!

Engellilere özel ÖTV muafiyeti sunulan Clio paketlerine baktığımızda, motor gücünün düşük olduğunu gözlemliyoruz. Ancak, sunulan fiyatlarla birlikte sıfır kilometre bir araç için oldukça uygun özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Clio, yerden yüksek bir otomobil olması sebebiyle engelli bireylerin araca inip binerken oldukça rahat edebileceği bir tasarıma sahiptir.

İç kısmı geniş olduğundan dolayı içeride de rahatça hareket edebilirler. Bunun yanı sıra, araç görünümü de oldukça çekicidir. Bu özellikleriyle Clio, şehir içinde yaşayan engelli bireyleri mutlu edecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak basit bir model olarak nitelendirilebilir. Eğer uygun fiyatlarla bir araç almayı düşünüyorsanız, bu modeli değerlendirmenizi öneririz.

Engelli bireylere özel ÖTV muafiyetiyle sunulan Clio, konforlu bir sürüş deneyimiyle birlikte cazip fiyat avantajları sunmaktadır. Engelli dostu tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle siz de hayatınızı kolaylaştıracak bir otomobile sahip olabilirsiniz. Unutmayın, Clio'nun sizlere sunduğu bu fırsatı kaçırmayın!

2023 Renault Clio Engelli Araç Fiyatları: Konforlu ve Uygun Seçenekler

2023 yılında engelli bireyler için sunulan Renault Clio modelleri, hem konforlu sürüş deneyimi hem de uygun fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. İşte 2023 Renault Clio engelli araç fiyatları:

2023 Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 322.277 TL

2023 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 362.496 TL

2023 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 bg: 342.386 TL

2023 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 376.201 TL

2023 Renault Clio İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 405.307 TL

Bu modeller arasında tercih yaparken, ihtiyaçlarınız ve bütçeniz doğrultusunda en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Renault Clio, güçlü motor seçenekleriyle performansı ve yakıt verimliliği bir arada sunuyor. Ayrıca, geniş iç mekanı, ergonomik tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle de sürüş keyfinizi artırıyor.

Engelli bireyler için tasarlanan bu özel modeller, yerden yüksek yapılarıyla araca binme ve inme kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda, güvenlik donanımlarıyla da güvenli bir sürüş deneyimi sunuyorlar. Renault Clio'nun şık ve modern görünümü ise göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor.

Engelli araç fiyatları, araç modellerinin özelliklerine ve donanım seviyelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar, 2023 yılı için geçerli olup değişiklik gösterebilir. En güncel fiyat bilgisi için Renault yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Renault Clio engelli araçları, konforlu ve uygun fiyatlarıyla engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Siz de bu özel modellerle hayatınızı kolaylaştırabilir ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Renault Clio engelli araçları, size özgürlük ve bağımsızlık sunmak için burada!