Alkol ve sigaraya tarihi zam! Tiryakiler yas tuttu! 70'lik, 100'lük rakı, bira, vodka ve şarap fiyatları kaç para oldu?

Tiryakiler yas tuttu! 70'lik, 100'lük rakı, bira, vodka ve şarap fiyatları kaç para oldu? Alkol ve sigaraya tarihi zam- Son dakika açıklamasına göre, sigara ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV'ye yüzde 14.82 oranında bir zam yapıldığı duyuruldu. Bu zamla birlikte alkollü içeceklerde yüzde 15 ile 25 arasında zam uygulanmış oldu. Yeni fiyatlar etiketlerde görülmeye başlandı ve 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alkole KDV zammı da ekleneceği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, rakı fiyatlarında da ciddi bir artış yaşanacak. Zamla birlikte 70'lik rakının 500 liradan, 100'lük rakının ise 690 liradan satılacağı bildirildi. ÖTV zammıyla birlikte 500 lira olan rakıdan alınan vergi tutarı 342 lira 58 kuruş oldu. Bu verginin 266.47 lirası ÖTV, 76.11 lirası ise KDV olarak belirlendi. Ayrıca, şarap üzerinde alınan ÖTV oranı da yüzde 26.5'ten 30 lira 44 kuruşa yükseltildi.

Tütün ürünlerinde de ÖTV zammı yapılacağı açıklandı. Sigara paketlerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarı 20 lira 33 kuruştan, 3 lira zamla 23 lira 33 kuruşa çıkarıldı. Ancak sigara satış fiyatı üzerinden yüzde 63 oranında nispi ÖTV alındığı için asgari maktu verginin üzerinde bir vergi uygulanmaktadır. Bu nedenle, düşük fiyatlı sigaralar dışındaki paketlerde yeni bir zam baskısı oluşuyor.

ÖTV zammıyla birlikte sigara ve alkollü içeceklerin fiyatlarında önemli bir artış yaşanmaktadır. Vatandaşlar bu durumdan etkilenerek yeni fiyatlarla karşılaşacaklar.

Sigara ve alkollü içeceklerde yapılan zamlar, çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Bu zamların temel nedenleri aşağıda açıklanmıştır:

Vergi Politikaları: Sigara ve alkollü içecekler, vergi politikalarının bir parçası olarak yüksek oranda vergilendirilmektedir. Devlet, bu ürünler üzerinden vergi geliri elde etmekte ve aynı zamanda tüketimi sınırlamayı hedeflemektedir. Zamlar, vergi politikalarının bir sonucu olarak uygulanır.

Sağlık Etkileri: Sigara ve alkollü içeceklerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri iyi bilinmektedir. Sigara kullanımı, birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilmekte ve halk sağlığını tehdit etmektedir. Benzer şekilde, aşırı alkol tüketimi de sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle, zamlar sigara ve alkol tüketimini azaltmayı amaçlar.