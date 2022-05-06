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Gecce Magazin Haberleri

Alişan ve Buse Varol aşka geldi! "Acısıyla tatlısıyla..."

Buse Varol ayrılmanın eşiğinden döndüğü eşi Alişan'la pozlarını paylaştı. Güzel oyuncu eşiyle evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutladı. Alişan da bir paylaşım yaparak "Seni seviyorum" dedi. İkilinin pozlarına Ece Erken ve Demet Akalın gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Alişan ve Buse Varol aşka geldi! "Acısıyla tatlısıyla..."
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2022 14:38
Boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol aralarındaki buzları eritti. İkili evlilik yıldönümlerinde yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Buse Varol, eşi Alişan’la evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı. Düğün töreni öncesi çekilen videoyu yayınlayan oyuncu, paylaşımına “Acısıyla tatlısıyla 5’inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum” notunu düştü.


Alişan ise bir fotoğraflarını paylaşarak altına "6 mayıs 2018 aile olduğumuz, karı koca olduğumuz, evlendiğimiz gün. 5. yılımıza girdiğimiz gün. Burak’ımız ve Eliz’imizle nice güzel yıllara inşallah aşkım. İyi günde, kötü günde, mutlulukta, sağlıkta inşallah bir ömür boyu. Seni seviyorum 5. Yılımız kutlu olsun." diye yazdı.

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